В секторе Газа достигнуто перемирие

Палестинские группы сопротивления и Израиль договорились о перемирии.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении Штаба совместных операций палестинских групп сопротивления, в который входят движения ХАМАС и «Исламский джихад».

Согласно информации, соглашение о прекращении огня достигнуто при посредничестве Египта.

В заявлении отмечается, что палестинская сторона будет придерживаться соглашения, пока его будет соблюдать Израиль.

Ранее лидер ХАМАС Исмаил Ханийе заявил о готовности палестинцев к перемирию в случае прекращения израильских атак в секторе Газа.

Начиная с вечера 12 ноября жертвами атак израильской армии в секторе Газа стали семь палестинцев, более 25 человек пострадали. В результате предпринятого палестинцами в ответ ракетного обстрела израильской территории погиб один человек, свыше 50 получили ранения.

Причиной эскалации стал воскресный рейд спецподразделения израильских сил безопасности в сектор Газа. 11 ноября они на гражданском автомобиле проникли на территорию анклава.