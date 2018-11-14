CNN подал в суд на администрацию Трампа

Американский телеканал CNN во вторник подал в суд иск против администрации президента Дональда Трампа в окружной суд округа Колумбия, обвинив власти страны в нарушении первой поправки к конституции США, которая в числе прочего гарантирует право на свободу слова и печати.

Как говорится в сообщении на сайте CNN, истцами выступил сам канал и его корреспондент Джим Акоста, который требует восстановить свою аккредитацию в Белом доме, передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс".

Ответчиками по иску названы шесть человек, причастных к отзыву аккредитации у Акосты: сам Трамп, его пресс-секретарь Сара Сандерс, глава аппарата Белого дома Джон Келли, заместитель главы аппарата по коммуникациям Билл Шайн, директор секретной службы США Джозеф Клэнси, а также неназванный сотрудник секретной службы, забравший у Акосты пресс-карту.

Телеканал отмечает, что в пятницу он направлял письмо в Белый дом с просьбой восстановить допуск Акосты и предупреждением о возможности подачи иска.

Администрация отозвала у Акосты допуск в Белый дом на прошлой неделе. Перед этим на пресс-конференции после промежуточных выборов в США Акоста раскритиковал позицию президента о продвигающемся к США караване мигрантов, на что президент попросил Акосту позволить ему управлять страной. Затем журналист попытался задать новые вопросы, но Трамп прервал его, а у журналиста забрали микрофон.