Хуситы устроили засаду военнослужащим саудовской коалиции

"Народные комитеты" (хуситы) устроили засаду в городе аль-Худейда для военнослужащих саудовской коалиции.

Саудовская коалиция понесла при этом большие потери в живой силе.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на SalamNews, хуситы распространили кадры с места военной операции.

С другой стороны, пресс-секретарь Йеменской армии, штаб которой дислоцируется в столичной Сане, Яхья Сари сообщил на пресс-конференции, что саудовская коалиция понесла большие потери в технике и живой силе в городе аль-Худейда, продемонстрировав некоторые кадры.

Иностранные СМИ сообщают, что с начала ноября в боях под аль-Худейда погибло около 700 человек.