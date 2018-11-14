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Министр обороны Израиля объявил об отставке

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку в знак протеста против политики правительства Израиля в отношении палестинцев, передает Islam.az со ссылкой на Jerusalem Post.

"Я здесь действительно для того, чтобы объявить о своей отставке с поста министра обороны", - заявил А.Либерман журналистам по итогам встречи в Кнессете (парламент Израиля).

По его словам, прекращение огня в Газе одновременно с продолжающимися попытками прийти к урегулированию - капитуляция перед террором.

По сообщениям израильских СМИ, А.Либерман также намерен призвать к проведению досрочных выборов.

Отметим, уход А.Либермана с поста не лишает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху поддержки парламентского большинства, но сокращает правящую в Израиле право-религиозную коалицию до минимального 61 мандата из 120, повышая вероятность досрочных выборов.


Опубликовано:14 Ноябрь, 2018  18:19, ]]>Печать]]>
 
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