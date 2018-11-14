Европарламент: Большое количество европейского оружия попадает к боевикам ИГ

Европейский парламент (ЕП) выражает обеспокоенность тем, что большое количество оружия, произведенного в странах Евросоюза, попадало и попадает к боевикам группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в резолюции ЕП, принятой в Страсбурге и посвященной в целом контролю в ЕС над торговлей оружием.

"Европарламент крайне озабочен тем количеством оружия и боеприпасов, произведенных в ЕС, которые были обнаружены у боевиков ИГ в Сирии и Ираке", - говорится в документе.

ЕП в этой связи "принимает к сведению, что Болгария и Румыния не пожелали соблюдать положения документа 2008/944 об общей позиции стран ЕС о контроле над экспортом оружия в той его части, которая касается перенаправления оружия другой стране в нарушение положений контракта относительно прав конечного пользователя". Европарламент в этой связи призывает все страны - члены ЕС в дальнейшем "препятствовать подобному перенаправлению оружия, прежде всего в США и Саудовскую Аравию".

Также парламент рекомендует странам ЕС "более внимательно изучить вопрос о производстве оружия по лицензии третьими странами и обеспечить введение более надежных гарантий, направленных против нежелательного применения такого оружия".