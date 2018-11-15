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Новости » Новости по миру

Исследование: США потратили на войны почти $6 трлн с 2001 года

Соединенные Штаты потратили около $5,9 трлн на ведение боевых действий за последние 20 лет. Всего в результате войн погибли почти полмиллиона человек.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты исследования профессора Брауновского университета Неты Крауфорд.

Как отмечается в докладе, в сумму, помимо потраченных Пентагоном денег, входят "связанные с войной расходы со стороны Госдепартамента, расходы на уход за ветеранами войны, проценты по долгу за войны, предотвращение террористических актов и реагирование на них со стороны министерства внутренней безопасности".

По подсчетам Крауфорд, всего в результате боевых действий погибли более 480 тыс. человек, 244 тыс. из которых - мирные жители. Около 10 млн человек были вынуждены сменить место жительства.

При условии, что боевые действия завершатся к 2023 году, общая сумма расходов составит, по мнению Крауфорд, по меньшей мере $6,7 трлн, не считая процентов по долгу.

В марте 2018 года Пентагон привел данные, согласно которым со времени терактов 11 сентября в США Вашингтон потратил на ведение войн $1,5 трлн. Однако, как указывает исследователь, это число включает лишь часть потраченных денег.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия и Китай бросают сейчас наиболее серьезный вызов США, поскольку стремятся воспрепятствовать укреплению американского влияния в разных регионах мира.


Опубликовано:15 Ноябрь, 2018  11:45, ]]>Печать]]>
 
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