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Новости » Новости по миру

Нынешней ночью отмечается годовщина шахадата имама Хасанa Аскери (а)

Нынешней ночью, 8-го рабиуль-авваля по хиджре, годовщина смерти 11-го имама мусульман Хасана Аскери (а).

Имам родился в 8 день месяца Рабиус-сани 232 года по хиджре в Медине. Период имаматства имама Хасана Аскери (а) начался после смерти его отца, имама Алиййан Наги (а) в 254 году по хиджре и продолжался в течение 6-ти лет.

Имам Хасан Аскери (а) был убит в 260 году по хиджре 14-м аббасидским халифом и стал шахидом. Могила имама находится в Ираке, городе Самирре.

В этот скорбный день приносим соболезнования всем мусульманам мира.


Опубликовано:15 Ноябрь, 2018  12:22, ]]>Печать]]>
 
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