Европарламент призвал к оружейному эмбарго против Эр-Рияда

Европарламент призывает страны-члены организации ввести эмбарго на поставки оружия в зоны конфликтов на Ближнем Востоке.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в резолюции законодательного органа Евросоюза, принятой на проходящей в Страсбурге Генассамблее ЕП.

В частности, в документе указывается на необходимость распространить оружейное эмбарго на все страны - участницы коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

В резолюции подчеркивается, что поставки вооружений странам коалиции способствуют эскалации ситуации в Йемене.

За резолюцию проголосовали 427 евродепутатов, против высказались 150 парламентариев, 97 членов ЕП воздержались от участия в голосовании.