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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении главы Исполнительной власти города Баку.
Как сообщает İslam.az, в соответствии с распоряжением, Эльдар Азиз оглу Азизов назначен главой Исполнительной власти города Баку.
Назначен новый глава Исполнительной власти Баку
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