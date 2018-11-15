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Убитый горем сирийский подросток победил в конкурсе чтецов Корана

В турецком городе Газиантеп, который находится на границе с Сирией, подвели итоги конкурса чтецов Корана, участие в котором принимали дети сирийских беженцев.

Одним из победителей конкурса стал 14-летний юноша по имени Абуль-Джабер Убейк, проживающий в лагере беженцев «Килис», передает İslam.az со ссылкой на islam-today.

Коран молодой человек выучил за полтора года, в этом ему помог его отец. Однако отцу так и не удалось увидеть тожественного награждения сына, поскольку он скончался буквально накануне мероприятия.

Кадры награждения молодого сирийца разлетелись по социальным сетям. Видно, как убитый горем подросток, получая заслуженную награду, не может сдержать слез.


Опубликовано:15 Ноябрь, 2018  17:25, ]]>Печать]]>
 
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