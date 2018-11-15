Советник наследного принца Саудовской Аравии привлечен к следствию по делу Кашикчи

Советник наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана Сауд Кахтани привечен к следствию по уголовному делу в отношении журналиста Джемаля Кашикчи.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на NTV, информацию распространила Генпрокуратура Саудовской Аравии.

Советнику запретили покидать пределы Королевства.

Приказ убить Дж.Кашикчи дал руководитель прибывшей из Саудовской Аравии в Турцию делегации в составе 15-ти человек.

Отметим, что в Саудовской Аравии ведущий уголовное дело Джемаля Кашикчи прокурор попросил казни для 5-ти из 11-ти подозреваемых в убийстве журналиста.

Напомним, что сотрудник газеты "Вашингтон пост" Джемаль Кашикчи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело до сих пор не найдено.

Один из 15 человек, прибывших в Турцию с целью убийства журналиста, спустя некоторое время сказал при телефонном разговоре, намекая на наследного принца Мохаммеда бин Салмана: "Скажите патрону, что люди выполнили свою работу".