Читатель спрашивает: Верно ли, что человек, четырежды переставший выполнять намаз, больше не сможет выполнять намаз?

Намаз является таким видом богослужения, что его следует всегда выполнять. Человек, сознательно не выполняющий намаз, совершает большой грех. Если человек по какой-либо причине не выполнял намаз, должен покаяться и выполнить пропущенные намазы. Покаяться же можно всегда. Когда бы раб божий не сбился с истинного пути, он обязан вернуться к Аллаху. Следует всегда уповать на милость Всевышнего. Но, естественно, нельзя и злоупотреблять милостью Создателя.