Из Германии за последние 10 месяцев депортировано 1449 азербайджанцев

Стало известно число депортированных и получивших разрешение на проживание в Германии азербайджанцев из различных уголков мира в период с 1 января по 31 октября 2018 года.

Как сообщили в ответ на запрос германскому бюро Report в Федеральном управлении по делам миграции и беженцев этой страны, за указанный период из Германии были депортированы 1449 азербайджанцев.

Кроме того, за этот период из различных стран мира для получения разрешения на проживание в Германии обратились 1997 азербайджанцев, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 2 раза ниже. 1526 человек обратились впервые, остальные обратились повторно. Из обратившихся только 179 азербайджанцам выдано разрешение на временное проживание.