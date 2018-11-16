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США рассматривают вопрос экстрадиции Гюлена

Адмистрация США изучает юридические аспекты возможной экстрадиции в Турцию главаря террористического течения FETÖ Фетуллаха Гюлена.

Как передает Islam.az со ссылкой на Anadolu, с таким утверждением выступил американский телеканал NBC News со ссылкой на источники в правительстве Соединенных Штатов.

По данным сотрудников телеканала Кэрол Э. Ли, Джулии Эйнсли и Кортни Кьюба, тем самым Белый дом пытается «задобрить» Анкару на фоне инцидента с убийством саудовского журналиста Джемаля Кашикчы.

Согласно информации, администрация Дональда Трампа уже отдала соответствующие указания Минюсту, ФБР и Министерству внутренней безопасности США.

Как сообщается, Белый дом запросил у упомянутых ведомств информацию о возможности «повторного рассмотрения представленных Турцией материалов по экстрадиции Гюлена», а также «юридическом статусе Гюлена в США».

Белый дом и другие официальные структуры США пока никак не прокомментировали информацию.


Опубликовано:16 Ноябрь, 2018  12:33, ]]>Печать]]>
 
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