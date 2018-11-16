Стартовала «Модель ОИС – Академия Международных Отношений – 2018»

В очередной раз стартовала «Модель Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) - Академия Международных Отношений», которая уже восьмой год, как успешно проводится в Азербайджане Молодежным Форумом Организации Исламского Сотрудничества (Молодежный Форум ОИС). Организатором данного проекта в Азербайджане является Евразийский Региональный Центр Молодежного Форума ОИС и Министерство Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики, который одновременно проводится в 40 странах ОИС.

Одна из целей данного проекта является усиление международного сотрудничества среди молодежи в пространстве ОИС, а также оказание помощи руководителям и представителям молодежных организаций в приобретении знаний и опыта в области дипломатии, менеджмента, коммуникации.

В рамках программы приняли участие более 100 представителей молодежи, которые в основном были избраны среди 300 аппликантов из 15 вузов Баку. В течение 2-х месяцев они стали слушателями лекций об истории, структуре и принципах ОИС, о концепциях, посвященных разным глобальным темам, об Исламе, о ее роли в социальной жизни людей, о диалоге цивилизаций и т.д.

В рамках текущей программы были проведены все лекции и тренинги, где в качестве докладчиков выступили директор Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума ОИС Эльчин Аскеров, руководитель Центра Стратегических Исследований при президенте Азербайджанской Республики Фархад Мамедов, проректор Института Богословия Агиль Ширинов, Директор отдела Международных Отношений Министерства Образования Азербайджанской Республики Ниджат Маммадли, международный эксперт по исламскому банковому делу Анар Юсифзаде, посол Палестинского Государства Нассер Абдуль Карим, посол Королевства Марокко Мохамед Адиль Эмбарх, посол Иранской Исламской Республики Джавад Джахангирзаде, посол Пакистанской Исламской Республики Саид Хан Мохманд и посол Республики Таджикистан Рустам Соли.

Результатом дискуссий станет итоговое собрание «Саммит Министров Иностранных Дел стран ОИС» - т.н. симульяционные игры, которые пройдут в этом месяце Баку. В итоговых документах в виде резолюций найдут свое отражение предложения рабочих групп по разрешению конфликтов

Традиционно, рабочие группы, одержавшие победу в т.н. «Саммите ОИС», награждаются специальным призом и 5 самых активных студентов получают право на участие в международном конкурсе «Глобальный Саммит Модели ОИС», который обычно проводится летом в одной из стран членов ОИС, где также участвуют молодые представители из более 40 стран ОИС. Следует отметить, что в течение 2011-17 годах глобальные саммиты были проведены в Стамбуле (Турция), Казани (РФ), Куале-Лумпуре (Малайзия), Мешхеде (Иран) и в Баку.