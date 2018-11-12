В Мекке и Медине совершен джаназа-намаз по Джемалю Кашикчы

В мечети Масджид ан-Набави в саудовском городе Медина верующие совершили заочный погребальный намаз (джаназа-намаз) по саудовскому журналисту Джемалю Кашикчы.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", накануне сын журналиста Салах Кашикчы написал в Twitter, что джаназа-намаз по отцу будет совершен 16 ноября - после утреннего намаза в Масджид ан-Набави, а после пятничного намаза - в мечети аль-Харам в Мекке.

Ранее Салах Кашикчы также сообщал, что будет принимать соболезнования с 16 по 18 ноября в своем доме в городе Джидда.

Семья Кашикчы сделала заявления касательно джаназа-намаза и соболезнований после того, как накануне пресс-секретарь Генпрокуратуры Саудовской Аравии Шелан аш-Шелан рассказал о ходе расследования в Эр-Рияде.

Известный саудовский журналист Джемаль Кашикчы, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства.

Кашикчы задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело Кашикчы было расчленено и уничтожено. Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Кашикчы и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.