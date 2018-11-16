Ученые назвали худший период за всю историю человечества

Американские ученые пришли к выводу, что с 536 года нашей эры "начался один из самых страшных периодов" в истории человечества.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Science.

По словам археолога и историка Средневековья из Гарвардского университета Майкла Маккормика, тогда на Европу, Ближний Восток и некоторые регионы Азии на полтора года опустился "загадочный туман". Из-за нехватки солнечного света произошло резкое снижение среднегодовой температуры в Северном полушарии. Это привело к катастрофически низкому урожаю и повсеместному голоду.

"И в этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть. Тогда шёл десятый год правления Юстиниана", — описывал то время византийский историк Прокопий Кесарийский.

Затем, в 541 году, возникла мировая эпидемия чумы (Юстинианова чума), которая унесла жизни 100 миллионов человек на Востоке и 25 миллионов в Европе.

Авторы исследования взяли образцы льда, датируемые весной 536 года, и обнаружили в них микроскопические частицы вулканического стекла. Затем ученые сопоставили их с некоторыми частицами, обнаруженными ранее, и пришли к выводу, что они соответствуют вулканическим породам из Исландии.

По мнению исследователей, именно крупное извержение вулкана, произошедшее в этой стране, стало причиной вереницы бедствий, которая охватила мир в то время.