В Израиле пройдут досрочные парламентские выборы

Израилю предстоят досрочные парламентские выборы, дату которых будут согласовывать в воскресенье, передает радиостанция "Кан" по итогам встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху с одним из ключевых коалиционных партнеров.

Созыв досрочных выборов, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен его глава, предполагает, чтобы парламент принял закон о самороспуске с определением даты всенародного голосования, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Нет возможности для продолжения существования правительства. В субботу дата выборов будет согласовываться между лидерами коалиционных партий", — передает радио.