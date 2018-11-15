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Сегодня в Азербайджане отмечается День национального возрождения

Сегодня в Азербайджане отмечается День национального возрождения.

День национального возрождения был объявлен 17 ноября 1992 года.

История этого праздника связана с национально-освободительным движением, начатым в Баку в ноябре-декабре 1988 года.

В тот период в связи с антиазербайджанской политикой советского руководства вокруг карабахского вопроса в Азербайджане началось антисоветское народное движение. 17 ноября 1988 года на основной площади Баку - площади Азадлыг (тогда - площади Ленина) азербайджанский народ начал проводить продолжительные митинги. Собравшиеся на площади миллионы людей протестовали против антиазербайджанской политики Москвы. В начале декабря внутренние войска СССР разогнали митинги, однако Москва не смогла противостоять национально-освободительному движению азербайджанского народа.

В июне 1989 года был учрежден Азербайджанский народный фронт (АНФ). В сентябре того же года Верховный Совет принял Конституционный акт о суверенитете Азербайджана, что еще больше разозлило Москву и 19-20 января 1990 года в Баку были введены войска. Против участников митинга были применены тяжелая техника и огнестрельное оружие, были убиты сотни участников акции и мирных граждан. Однако это событие не сломило дух азербайджанского народа, наоборот, ускорило национально-освободительное движение. На выборах 1990 года большинство руководителей АНФ получило мандаты депутатов Верховного Совета. Они создали фракцию под названием "Демократический блок". 18 октября 1991 года была объявлена государственная независимость Азербайджана. В мае 1992 года к власти пришел АНФ. За короткий срок войска СССР, создающие реальную угрозу независимости Азербайджанской Республики, были выведены из страны.


Опубликовано:17 Ноябрь, 2018  10:10, ]]>Печать]]>
 
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