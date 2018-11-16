Может ли женщина выполнять намаз с непокрытой головой, когда ее не могут видеть намахрамы?

Читатель спрашивает: Может ли женщина выполнять намаз с непокрытой головой или одежде с короткими рукавами, когда ее не могут видеть намахрамы?

Намаз является обязательным видом богослужений. Выполнять его следует в соответствии с требованиями шариата. Если нарушить какое-то обязательное условие намаза, то аннулируется весь намаз целиком. Важные требования предъявлены и к одежде мусульманина, выполняющего намаз. Как и в повседневной жизни, женщина должна надевать хиджаб при выполнении намаза. И это не зависит от того, видит ее намахрам или же нет. Если женщина будет выполнять намаз с непокрытой головой или одежде с короткими рукавами, то ее намаз недействителен.