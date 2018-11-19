Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в воскресенье в должность министра обороны еврейского государства.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телевизионного обращения из здания минобороны в Тель-Авиве, которое транслировали основные израильские телеканалы.

"Я вступаю в должность министра обороны", - сказал он.

Напомним, что министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку в знак протеста против политики правительства Израиля в отношении палестинцев.