Иудеи побили стюардессу ради соблюдения шаббата

Ультраортодоксальные израильские иудеи напали на бортпроводниц в самолете авиакомпании El Al. Они потребовали посадить воздушное судно, чтобы не допустить нарушения шаббата.

Как передает İslam.az, об этом сообщила в Facebook одна из пассажирок лайнера Рони Мейталь.

По словам девушки, 16 ноября Boeing 787 следовал из Нью-Йорка в Тель-Авив, но задержался перед вылетом из США на два часа из-за снежной бури. На борту находилась группа из 70 ортодоксальных иудеев. Они попросили выпустить их из самолета еще до вылета, так как поняли, что не успеют к шаббату, но экипаж пообещал, что они прибудут вовремя, и убедил их остаться. Когда верующим стало ясно, что запоздание неизбежно, они набросились на стюардесс.

«Через шесть часов полета я услышала крики и увидела плачущую бортпроводницу. На нее подняли руку, ее толкали, угрожали выломать дверь кабины пилотов. И все это, чтобы не осквернять шаббат. (...) Кажется, заповедь соблюдения субботы важнее, чем любовь к ближнему», - написала Мейталь.

В итоге самолет посадили в Афинах до наступления субботы. Соблюдающие заповеди верующие остались в Греции, остальные улетели в Израиль рейсом другой авиакомпании.