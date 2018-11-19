США готовятся к производству искусственного мяса

Министерство сельского хозяйства США и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны (FDA) согласовали правила производства и продажи искусственно выращенного в лабораториях мясо.

Как передает İslam.az, об этом говорится в совместном заявлении сторон.

FDA будет отвечать за контроль сбора животных клеток, сотрудники министерства займутся вопросами маркировки и производства. Детали соглашения будут дорабатываться до 26 декабря. Ведомства уверены, что смогут гарантировать безопасность продукции такого рода.

Эксперименты по выращиванию искусственного мяса из клеток в США начались в рамках разработки питания для астронавтов NASA. Метод одобрен в 1995 году, эксперименты начались шесть лет спустя. Опыты также проводились в других странах, однако массовое производство продукта пока не налажено.

В октябре 2018 года об успешном производстве «мяса из пробирки» сообщили ученые из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Они также заявили, что до массового производства пока далеко.