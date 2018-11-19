Хуситы объявили о прекращении ракетных обстрелов Саудовской Аравии

Командование ополченцев в Йемене прекращает ракетные обстрелы саудовской территории. Как сообщает İslam.az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Высшего революционного комитета Мухаммад аль-Хути.

По его словам, прекращены также налеты беспилотных летательных аппаратов.

Это стало ответом на прекращение наступления коалиции на Ходейду. В последние месяцы Саудовская Аравия и ее союзники предприняли несколько безуспешных попыток захватить этот портовый город.

Специальный эмиссар ООН по урегулированию конфликта в Йемене сообщил, что обе стороны обязались принять участие в мирных переговорах, первый раунд которых должен начаться в ближайшее время.