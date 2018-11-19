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Рождественский персонаж обвинен в расизме

В Нидерландах во время ежегодных предрождественских гуляний произошли массовые беспорядки из-за персонажа Черный Пит, который является помощником героя нидерландского фольклора Сантаклааса, прообраза Санта-Клауса.

Как отмечается, протестующие против Пита люди кидались яйцами и устраивали драки.

Недовольство вызвало то, что лицо персонажа раскрашено черной краской, что можно расценивать как проявление расизма.

По сообщениям местной полиции, арестованы три человека. Премьер-министр Нидерландов Марк Рутте призывал граждан сохранять спокойствие.


Опубликовано:19 Ноябрь, 2018  16:18, ]]>Печать]]>
 
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