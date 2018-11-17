Бразильский пилот принял ислам за штурвалом авиалайнера (Видео)

Видеоролик с моментом принятия ислама пилотом самолета на высоте 5500 метров над землей вызвал умиление в соцсетях. Событие произошло непосредственно в кабине пилотов авиалайнера, в тот момент направлявшегося в Саудовскую Аравию.

Пролетая над саудовским регионом Табук, первый пилот рейса зачитал на своем родном арабском языке формулу единобожия (шахаду), а затем объявил: «Мой бразильский второй пилот, капитан Амари, будет произносить шахаду, свидетельство веры».

Затем первый пилот начинает произносить шахаду по одному слову, а второй пилот – эффектный блондин – старательно повторяет за ним, глядя в камеру и держа указательный палец поднятым вверх.

Ролик заканчивается тем, что пилоты называют друг друга братьями в исламе и искренне радуются событию.