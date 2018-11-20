Чавушоглу и Гутерреш обсудили дело Кашикчы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которых стороны обсудили инцидент с убийством саудовского журналиста Джемаля Кашикчы в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

«Чавушоглу и Гутерриш обсудили ситуацию в Йемене, Сирии и на Кипре, а также затронули тему убийства Джемаля Кашикчы. Мы не получали официального запроса относительно международного расследования (дела Джемаля Кашикчы)», - сообщил журналистам пресс-секретарь главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя итоги встречи.

Дюжаррик добавил, что для запуска процесса международного расследования генсек ООН должен получить соответствующие полномочия.

Переговоры Мевлюта Чавушоглу и Антониу Гутерриша прошли за закрытыми дверями.

Министр иностранных дел Турции находится в Нью-Йорке для участия в работе VIII Глобального форума Альянса цивилизаций, который проходит в штаб-квартире ООН.