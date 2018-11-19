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Отмечается неделя мавлида Пророка Мухаммада (с)

С 20-го по 25-е ноября (12-17 Рабиуль авваль), весь мусульманский мир отмечает Мавлид, т.е. день рождения Пророка Мухаммеда (с). В то же время во многих странах эти дни отмечают как Неделю Единения, которая служит сближению, единству мусульман.

В связи с этим поздравляем всех мусульман с этим благословенным праздником, призываем их еще раз осмыслить глубину тех ценностей, которые принес нам Пророк, стараться прожить и донести их до всех. Пусть этот праздник принесет в жизнь и веру каждого из вас благодать!

История мавлида

Во все времена празднования по случаю года рождения Пророка почти во всех Иламских странах представляют собой одно из основных положений социальной и религиозной сфер жизни.

В словаре слово маулид означает место и время рождения. В исламской литературе применяется как день рождения Пророка Мухаммада и ежегодные празднования в честь его рождения.

Пророк при жизни никогда не отмечал свой день рождения и в дальнейшем для празднования никакого желания не высказывал. В период правления ал-Хулафа ар-Рашидун ("праведные халифы" - первые четыре халифа (632-661)) и во времена Омейядов и Аббасидов празднований по случаю маулида не встречалось.

Наряду с этими фактами во времена Омейядов и Аббасидов для праздновния маулида и всяческой поддержки рода Пророка не было нужных политических условий. Основанное в Египте государство Фатимитов начиная с периода Муиз Лидиниллах (362-365 / 972-975) происходящим из рода Пророка ввели обычай официального празднования года рождения Пророка. В придачу к этому начались празднования рождения досточтимых Али, Фатимы, Хасана, Хусейна и различных особенных дней в месяцах раджаб, ша'бан и рамадан. Праздники Ид аль-фитр (Праздник разговения) и Ид аль-адха (Праздник жертвоприношения) превратились в широкомасштабные организованные праздничные мероприятия. Однако эти праздничные мероприятия проводились в дневное время в сфере официальности при участии небольшого количества простого народа.

В период Фатимитов празднование по поводу года рождения Пророка и Ахль аль-байт (семья Пророка) носили не только религиозный характер, но и были очень важны с позиции политической стабильности.

Во времена Аййубитов (1171-1462) многие праздничные мероприятия и церемонии со стороны офицальных властей не получили должного внимания и отмечались в домах простого народа. Родственник (шурин) Салахаддин аль-Аййуби и любитель добра, наместник Эрбиля Бегтегинли Музаффар ад-дин Гёкбори (586-629 / 1190-1232) ввел новый метод празднования мавлида Пророка (аль-мавлид ан-наби). В отличии от Фатимитов, церемонии проводились после длительных подготовок при широком участии народа.

Андалузский путешественник Ибн Джубейр посетивший Мекку в 579 (1183) году рассказывал, что горожане при праздновании дня рождения Пророка Мухаммада посещали дом в котором он родился.

В период мамлюков (648-922/1250-1517) в Египте празднования в честь даты рождения Пророка проходили при всей грандиозности. Наряду с тем что во времена Аййубитов и Мамлюков традиция празднования мавлида досталась в наследство от Фатимитов, надо учитывать еще и роль того что во время нападения монголов и крестовых поход важно было для сохранения личности мусульман.

В Северной Африке обычая маулид не существовало, пока Шейх Абу аль-Аббас Ахмед б. Мухаммед б. Хусейн ас-Себти аль-Азефи (умер 633-1236) с целью предотварить празднования христианских праздников ввел обычай празднования мавлида. Со временем традиция мавлида получила широкое распространение в Северной Африке и Андалузии. Находящие при власти управительные органы придавали этому большое значение и принимали непосредственное участие в церемониях.

Османский правитель Мурад III в 996 (1588) году официально ввел маулид. Нужно подчеркнуть, что мавлид в неофициональном порядке и раньше существовал в Османской Империи. Например знаменитый мавлид Сулейман Челеби был написан в 812 (1409) году. В церемониях происходящих в мечети Султанахмет падишах, садразам, шейхульислам, визиры, главнокомандующие и другие важные особы непосредственно находились при мавлиде.

Сунниты празднуют день рождение пророка 12-го дня месяца Рабиуль аваль. Шииты основываясь на другие источники отмечают этот день 17-го Рабиуль аваля. Уже несколько лет как международная организация под названием Ассоциация по Сближению Исламских Мазхабов с целю сближения мусульманских мазхабов, дни между этими двумя датами объявила Неделей Единения. В течении этой недели данной организацией проводятся различные международные мероприятия.


Опубликовано:20 Ноябрь, 2018  10:57, ]]>Печать]]>
 
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