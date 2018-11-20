Взрыв в жилом доме в Гяндже: погибло 3 человека

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В Гяндже в четырехэтажном здании произошел взрыв.
Инцидент произошел вблизи парка Физули, по адресу ул. Шахлара Гусейнова, дом 13. В результате осела часть третьего блока. Погибло три человека.
По факту ведется расследование.
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