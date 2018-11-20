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Члены королевской семьи выступили против наследования Мухаммедом бен Салманом трона

Члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд наследовал трон.

Такое решение связано с обвинениями в адрес принца в причастности к убийству журналиста Джамаля Кашикчы.

Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, ссылаясь сразу на несколько источников, близких к королевскому двору. По их данным, воспрепятствовать восхождению наследного принца на престол собираются десятки принцев и двоюродных братьев. Но они не будут этого делать, пока жив его отец - 82-летний король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

По данным одного из источников, королевская семья планирует поддержать единственного брата короля Салмана, принца Ахмеда. В поддержку его кандидатуры выступили и высокопоставленные чиновники США,  передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

Отношение к наследному принцу в Вашингтоне поменялось не только из-за предполагаемой причастности к убийству журналиста, но и в связи с его позицией в вопросе закупок оружия у России. В письме Мухаммеда бен Салмана министерству обороны королевства от 15 мая, попавшем в распоряжение Reuters, он попросил "сосредоточиться на приобретении оружия" у России, включая зенитные ракетные системы С-400.

В Саудовской Аравии престол не наследуется автоматически от отца к старшему сыну, как это происходит в большинстве европейских монархий. Наследника избирают король и старшие члены семьи.

Джамаль Кашикчы вел колонку в газете The Washington Post и был известен критическими статьями в адрес властей Саудовской Аравии. Журналист пропал второго октября во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Спустя три недели саудовские власти сообщили, что Кашикчы был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. По делу об убийстве журналиста арестован 21 подданный королевства. Мировое сообщество резко осудило это преступление.


Опубликовано:20 Ноябрь, 2018  12:44, ]]>Печать]]>
 
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