В секторе Газа ранены 25 палестинцев

Силы безопасности Израиля применили огнестрельное оружие при разгоне акции против морской блокады сектора Газа, организованной палестинским Национальным комитетом по прорыву блокады Газы.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Анадолу", по данным представителя Минздрава Палестины в секторе Газа Ашрафа аль-Кудры, в результате действий израильских военных ранения получили 25 палестинских активистов.

Как сообщается, инцидент имел место в прибрежной зоне на северной границе Газы.

Это шестнадцатая по счету акция по прорыву морской блокады анклава, предпринятая жителями сектора Газа начиная с 29 мая.

Каждая из акций пресекалась силами безопасности Израиля, их участники были задержаны, а морские суда конфискованы.

Решение о блокаде Газы было принято Израилем в ответ на победу ХАМАС на парламентских выборах 2006 года в Палестине.

Уровень безработицы в Газе составляет 44 процента. Более половины населения Газы живет за чертой бедности. Электроэнергия подается в дома и на объекты лишь шесть часов в день, что привело к закрытию части предприятий в секторе Газа. Некоторые предприятия анклава вынуждены работать не в полную силу.