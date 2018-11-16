ООН призвала Израиль предотвратить резкое обострение обстановки в секторе Газа

Израиль должен понять, что ситуация в секторе Газа носит взрывоопасный характер, и предотвратить ее обострение до критической точки.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил на заседании Совбеза ООН спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов.

"Израиль должен признать, что Газа может взорваться, и предотвратить этот взрыв. Надо дать людям возможность нормализовать свою жизнь, ослабить блокаду и, в конечном счете, ее снять", - сказал Младенов. По его словам, 2 млн жителей в Газе "не могут быть заложниками политических позиций и балансировать на грани пропасти".

В связи с этим он призвал все стороны палестино-израильского конфликта "не тратить время, и заняться поисками ощутимого прогресса в ближайшие шесть месяцев в интересах палестинского народа, в интересах мира".

"Жизненно важно, чтобы все стороны прилагали усилия по деэскалации ухудшающейся ситуации, и воспользовались нынешней возможностью, чтобы способствовать решению гуманитарных, экономических проблем", - подчеркнул Младенов.

Как отметил дипломат, "мы не можем бесстрастно взирать на раздел между западным берегом и Газой" и призвал к возобновлению переговоров по ближневосточному урегулированию.