Обнародован рейтинг самых опасных стран на Земле

Как сообщает журнал Der Spiegel, экспертами немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft под руководством профессора Катрин Радтке из Рурского университета ФРГ был подготовлен мировой рейтинг стран, в которых опаснее всего жить.

Как передает İslam.az, основным критерием оценки степени опасности являлся риск возникновения природных катаклизмов, решающим фактором безопасности, согласно докладу, является а также инфраструктура стран, способная обеспечить эвакуацию людей и быструю реакцию спасательных служб, уточняет издание.

"В результате анализа данных 171 страны с точки зрения статистики возникновения природных катастроф, а также уровня подготовленности властей к подобным угрозам наиболее опасными были признаны тихоокеанские острова Вануату и Тонга с высоким риском землетрясений, цунами и ураганов. Далее следуют Филиппины, где также высок риск оползней и извержений вулканов", - говорится в докладе экспертов.

"Также в категорию риска попали страны Центральной Америки, Западной и Центральной Африки, Юго-Восточная Азия.

В список стран, обладающих низким уровнем опасности, попали Катар, Мальта, Саудовская Аравия, а также Россия.