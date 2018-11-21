В Турции признали невозможной отмену сделки с Россией о покупке С-400

Покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 — решенное дело, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушглу, находясь в США. Об этом в среду, 21 ноября.

По словам министра, сделка не может быть отменена.

Пентагон не раз выражал обеспокоенность по поводу договора о поставке С-400, который Анкара и Москва подписали в сентябре 2017 года. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс отмечал, к примеру, что это риск для НАТО.

Кроме того, американское военное ведомство обсуждало с конгрессом, что можно предложить Турции вместо российских ЗРК. Конгресс при этом заявлял о намерении приостановить поставки в страну истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за сделки о С-400.

Контракт между Россией и Турцией предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. Установка систем может начаться в октябре 2019 года.