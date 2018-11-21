Трамп: Наследный принц мог знать об убийстве Кашикчы

Президент США Дональд Трамп не исключил, что наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману заранее было известно об убийстве журналиста Джемаля Кашикчы в саудовском консульстве в Стамбуле.

«Разведывательные службы США продолжают изучать данные по делу Кашикчы, но возможно, что наследный принц Мухаммед бин Салман знал об этом инциденте. Может быть, знал, а может быть - и нет!»,- заявил Трамп.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", глава Белого дома добавил, что намерен рассмотреть предложенные Конгрессом США ограничительные меры против Саудовской Аравии, если они не нанесут урон безопасности Соединенных Штатов. «Я понимаю, что есть члены Конгресса, которые по политическим или иным причинам хотели бы пойти в другом направлении - и они свободны в своем выборе. Я рассмотрю любые идеи, представленные мне, но только если они не противоречат безопасности Америки», - добавил Трамп.

Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что США продолжат оставаться надежным партнером королевства. «Соединенные Штаты намерены оставаться непоколебимым партнером Саудовской Аравии в целях обеспечения интересов нашей страны, Израиля и всех других партнеров в регионе», - сказал Трамп.

Президент добавил, что подписанные с Саудовской Аравией контракты на сумму около 450 млрд долларов создали тысячи рабочих мест в США, отметив, что Эр-Рияд «тесно сотрудничал» с США в вопросе стабилизации цен на нефть.