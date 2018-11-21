Турция передала США список 84 членов FETÖ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что передал госсекретарю США Майку Помпео и советнику Белого Дома по нацбезопасности Джону Болтону список 84 членов террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ), экстрадиции которых Турция требует от Соединенных Штатов.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", об этом глава турецкого МИД заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Помпео в Вашингтоне.

Затронув тему расследования инцидента с саудовским журналистом Джемалем Кашикчы Чавушоглу подчеркнул, что Турция настаивает на полном прояснении всех обстоятельств убийства обозревателя. Дипломат отметил, что эта позиция Анкары доведена до сведения США.

По словам Чавушоглу, в деле Кашикчы есть невыясненные вопросы. При этом он добавил, что «Турция хочет установить, от кого исходил приказ (об убийстве журналиста - ред.)».

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что Турция рассматривает дело Кашикчы как преступление, на которое нужно пролить свет, а не как политический вопрос.

Также глава турецкой дипломатии указал на недопустимость попыток замять инцидент в саудовском консульстве из-за желания сохранить взаимовыгодное сотрудничество с Эр-Риядом. «Многие страны не хотят портить отношения с Саудовской Аравией из-за убийства Кашикчы, мы тоже этого не хотим. Однако на это преступление нужно пролить свет», - сказал Чавушоглу.

Комментируя тему взаимодействия Анкары и Вашингтона в рамках сирийского урегулирования дипломат сообщил, что в ближайшие дни представители Турции и США обсудят вопрос распространения дорожной карты по Мюнбичу и на другие регионы Сирии.