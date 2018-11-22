Президент Турции: Джордж Сорос разрушает государства

"Джордж Сорос разрушает государства".

Как сообщает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он обвинил Дж.Сороса в финансировании проведенных в 2013 году в Турции и известных как "Движение Гези" акций протеста: "Эти события финансировал один человек - известный венгерский еврей Джордж Сорос. Это человек, у которого очень много денег и который тратит их на разделение народов и разрушает государства".

Напомним, что летом 2013 года площадь Таксим в Стамбуле стала местом столкновения турецкой полиции с демонстрантами, которые выступали против вырубки деревьев в расположенном поблизости парке Гези и сооружения там торгового комплекса.