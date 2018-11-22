Военным США разрешили открывать огонь по мигрантам

Глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, разрешающий размещенным на границе США с Мексикой американским военнослужащим открывать огонь на поражение при необходимости.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Military Times.

По данным издания, распоряжение позволяет "контингенту Минобороны США совершать те действия по обороне, которые министр обороны считает необходимыми" для защиты сотрудников пограничного контроля.

В том числе, речь идет об "использовании силы (включая, огонь на поражение, при необходимости), контроле толпы, временном задержании и коротком обыске".

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