Читатель спрашивает: Каково расстояние, преодолев которое человек имеет право выполнять намаз укороченно и не соблюдать пост?

Согласно джафаритскому мазхабу, если путь туда и обратно составляет 8 фарсехов и более, то человек должен выполнять намазы укороченно и не соблюдать пост. 8 фарскеов – это 43-44 километра в современном измерении. Согласно ханафитскому мазхабу, путником считается человек, который находится в пути 3 дня (ежедневно по 6 часов) или же преодолевает расстояние в 90 километров. Маликиты, шафииты и ханбалиты принимают за расстояние путешествия 16 фарсеков, что составляет примерно 81 километр. Некоторые ученые ахли-сунны позволяют немного уменьшить это расстояние.