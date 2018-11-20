А вы видели Пророка? Давайте мы вам Его опишем

Однажды Имам Хасан (а) попросил у неродного дяди Хинда, описать Его Светлость Мухаммада (с). Хинд был сыном Ее Светлости Хадиджы от предыдущего брака и считался пасынком Пророка (с).

Хинд так описал Посланника Аллаха: "Посланник Аллаха был величайшей личностью. Его лик блистал как полная Луна. Он был среднего роста: не высокий, не низкорослый. Кости черепа были крупными. Волосы были не столь кудрявыми. Иногда собирал их назад, а иногда распускал их. При этом длина волос не переходила уровень мочки ушей.

Лицо было открытым и свежим. Лоб был широким. Брови были нежными и сросшимися. Между бровями располагалась вена, которая в минуты гнева была отчетлива видна. Нос был чуть выпуклым, блестел, даже при первом взгляде казался длинноватым. Борода была густой. Глаза карие, рот не маленький. Зубы были белыми и красивыми… Шея была белой и прямой. Все мышцы были пропорциональны и красивы. Грудь и живот располагались в одной плоскости вдоль одной линии (то есть ни грудь, ни живот не выпирали). Грудь и спина были широкими. От груди до пупка тонкой линией росли волосы. В отличие от рук и ног, живот и грудь были гладкими. Руки были длинными, ладони крупными, кости рук и ног крупными. Спина была тонкой. Живот маленьким. Подошвы были гладкими. Ходил чуть вразвалочку, скромно, но проворно. Ходьба была такой, будто спускался с возвышенности. Поворачивался всем телом (не поворачивал лишь голову). Взгляд был стеснительным, на небо смотрел редко, в основном смотрел на землю. Смотрел, прищурившись, не любил сосредотачивать взгляд на одном месте. Шел рядом со сподвижниками, встречных приветствовал первым".

Затем Имам Хасан (а) попросил Хинда рассказать о поведении Пророка. Хинд продолжил: "Вся плоть Посланника Аллаха была словно окутана печалью и грустью. Всегда казался задумчивым, никогда не знал покоя. Никогда не говорил без надобности, в основном молчал. Говорил ясно и четко, коротко, не любил многословие, но цели доносил отчетливо. Был добродушным, с людьми обходился мягко. Со всеми обращался справедливо, никого не унижал. Если даже блага Аллаха были не велики, считал их огромными. Блюда не восхвалял, но и не искал в них изъяны. Не гневался ради этого мира и его благ. Однако когда гневался, выступая за справедливость, не успокаивался до тех пор, пока ему не оказывали помощь (то есть пока поправший справедливость не раскаивался или же его не обезвреживали окружающие). Не горячился по личным вопросам. Когда хотел указать на что-то, делал это рукой (то есть не указывал пальцем, головой или глазами). Раскрывал ладони, когда удивлялся. Совершал некоторые действия во время беседы, обычно касался правой ладонью большого пальца левой руки. Отворачивался, когда гневался. Прищуривался, когда радовался. Смех обычно был в виде улыбки, при этом были видны красивые зубы, словно бусинки дождя".

Имам Хасан (а) рассказывал потом, что долгое время не говорил об услышанном от Хинда брату Хусейну (а). Поведал об этом лишь спустя долгое время. Стало ясно, что Хусейн (а) задавал эти вопросы отцу Али (а). Хусейн (а) сказал, что спросил у отца о поведении Пророка дома, и получил следующий ответ: "Пророк сам выбирал, в каком доме (келье какой из жен) оставаться (в этом плане он не получал указания от Аллаха). Время нахождения дома делил на три части. Одну посвящал поклонению Великому Аллаху. Часть уделял семье, а другую – себе. Время, уделяемое себе, также делил на две части: половину посвящал себе, половину – людям. Интересовался проблемами всех без исключения, не отказывал в помощи никому.

В течение времени, которое уделял людям, обычно отдавал предпочтение лицам, чей иман был превыше, и отвечал на чаяния людей в соответствии с богобоязненностью. Занимал людей только делами, которые способствовали бы их становлению на правильный путь. Рассказывал лишь о тех вещах, которые были бы полезны людям. Просил, чтобы его слова передали и другим, а также передали ему просьбы тех, кто не имеет возможности рассказать ему о своих проблемах. Потому что в Судный день волей Аллаха прочнее будет стоять на ногах тот человек, кто поставит в известность правителя (или же имеющего полномочия) о проблемах того, кто не может донести это сам. Люди посещали Его Светлость, и покидали Пророка довольными и получившими знания".

Хусейн (а) попросил Имама Али (а) рассказать о поведении Пророка вне дома. Его Светлость сказал:

"Пророк не говорил без нужды. Создавал среди людей атмосферу приветливости и дружелюбия, препятствовал возникновению вражды. Оказывал уважение вождю каждого племени, оставлял его на этом посту. Оберегал народ от козней, не давал окружающим плохо обращаться с людьми. Тщательно интересовался состоянием сподвижников, узнавал мнения людей о событиях, происходивших в обществе. Восхвалял хорошие деяния, осуждал и критиковал плохие. Во всех вопросах придерживался умеренной позиции, старался избегать распрей и противостояний. Сам не оставался в неведении, чтобы и окружающие, глядя на него, не оставались в неведении, и их не настигла лень. Ему были известны пути выхода из любой ситуации. Правду не приуменьшал, но и не преувеличивал. Лучшие из людей были наиболее близки к нему. Отдавал предпочтение тем, кто лучше мог наставлять окружающих. Более уважительное положение при нем занимали те, кто не ставил различий между собой и остальными, оказывал окружающим наибольшую помощь".

Затем Имам Хусейн (а) попросил отца рассказать о собраниях Пророка. Имам Али (а) сказал: "Посланник Аллаха вставал и садился, лишь произнося имя Великого Аллаха. Во время собраний не определял себе особое место (то есть не садился во главе, указывая тем самым свое превосходство), запретил подобное и народу. Войдя, находил свободное место и садился, рекомендовал это и другим. Оказывал внимание присутствующим в меру их достоинства. Не создавал условий для того, чтобы кто-то подумал, будто он оказывает кому-то большее внимание. Терпеливо слушал стоящего или сидящего собеседника до тех пор, пока тот не прощался и не уходил. Выполнял просьбу просящего, или же одаривал его ласковым словом. Благодаря высокой нравственности Пророка, люди легко могли с ним беседовать. С точки зрения права все были пред ним равны. Во время его собраний царствовала обходительность, стыдливость, терпение и доверие. Никто не поднимал голоса, ничьи права не попирались, ничьи недостатки не афишировались. Здесь все соблюдали справедливость, вели себя скромно. Во время этих собраний все уважительно относились к старшим, с младшими обращались милосердно, нужды остальных ставились во главу угла, чужеземцам оказывалась помощь".

Имам Хусейн (а) спросил об обращении Пророка со своими друзьями, присутствующими на собраниях. Его Светлость Али (а) ответил: "У посланника Аллаха всегда было приветливое лицо, действия других истолковывал в лучшую сторону, характер был кротким, не грубил. Не любил кричать, браниться, искать недостатки, не подхалимничал. Иногда закрывал глаза на события, которые не нравились. Однако никого не разочаровывал, не лишал надежд. Сторонился трех вещей: упрямства, многословия и пустого времяпрепровождения. В общении с людьми также сторонился трех особенностей: не бранил людей, не интересовался их недостатками и тайными делами, не говорил, когда не было надежд заслужить довольство Аллаха. Когда он говорил, присутствующие стояли не шелохнувшись, будто у них на голове птицы свили гнездо. Люди говорили лишь после того, как он заканчивал речь. В его присутствии не спорили о том, кто будет говорить первым, все ждали, пока говорящий выскажется. Люди считали речь в его присутствии самой превосходной. Пророк так же смеялся с окружающими, удивлялся вместе с ними. С чужеземцами обращался терпеливо, переносил грубые и неуместные слова. Переживал, когда сподвижники, стараясь уберечь Его Светлость, отталкивали в сторону чужеземца. При этом говорил: "Когда встречаете нуждающихся людей, старайтесь помочь им". Не создавал условий, чтобы его хвалили за добрые деяния. Не прерывал говорящего, если тот не переходил грань дозволенного. Если такое происходило, просил того замолчать, или же сам вставал, дав тем самым понять, что разговор окончен".

Затем Имам Хусейн (а) спросил у отца, каково было молчание Пророка? Имам Али (а) ответил: "Молчание Пророка обладало четырьмя особенностями: оценка (знать всему место и меру), мысль, мягкость и воздержание. Оценка заключалась в том, что Его Светлость распределял свои взгляды среди участников собрания в равном количестве, слушал всех в равной степени. Его мысли были о преходящем мире и вечной загробной жизни. Мягкость и терпение воссоединились в его нравственности. Ничто, имеющее отношение к нему, не гневило его и не нарушало равновесие. А воздержание Пророка проявлялось в четырех вопросах: исполнять добрые деяния (чтобы другие брали с него пример); сторониться плохих деяний (чтобы и другие сторонились); трудиться для исправления уммы; претворять в жизнь деяния, которые вобрали в себя выгоду обоих миров".

(Хадис приведен из книги Шейха Разийаддина Табриси "Макаримуль-ахлаг").