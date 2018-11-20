Израильские военные задержали 20 палестинцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает израильская армия.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Анадолу", армия Израиля провела рейды в разных районах Западного берега. Задержанные обвиняются в «причастности к террористической деятельности» и будут допрошены.

Силы безопасности Израиля часто проводят рейды в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

По официальным данным, в израильских тюрьмах содержатся 6,5 тысячи палестинцев, в том числе 300 детей.

Израильские военные, ссылаясь на данные разведки, могут подвергать палестинцев административному аресту на срок от одного до шести месяцев. Если будет установлено, что задержанный представляет «угрозу для безопасности Израиля», то военный суд может продлить арест на срок до пяти лет, даже без предъявления обвинений.