Граждане Сирии заочно арестованы по делу об убийстве российского пилота Су-24

Басманный суд Москвы с июля этого года выдал санкцию на заочный арест девятерых граждан Сирии, обвиняемых в причастности к убийству российского пилота Олега Пешкова, сбитого турецким истребителем над Сирией в ноябре 2015 года.

"По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мусы Арафата Халиля Манли, Мусы Али Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Тарека Наураса Сохты, Амера Иззата Сохты, Джумы Шрейбы и Абдаллы Мохаммеда Джаляля. Мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента их экстрадиции, либо с момента их задержания на территории России", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, все они объявлены следствием в международный розыск, передает Islam.az.

Восьмерым из них (за исключением Шрейбы) заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

Троих фигурантов также обвиняют в надругательстве над телом умершего, четверых - в участии в незаконном вооруженном формировании и одного - в совершении организованной группой кражи в особо крупном размере, свыше 1 млн рублей.

Российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в операции против террористов, 24 ноября 2015 года был сбит над территорией Сирии турецким истребителем F-16. Пилоты катапультировались, один из них - Пешков погиб при обстреле боевиков с земли, когда спускался на парашюте. Посмертно ему присвоено звание Героя России.