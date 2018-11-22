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В Саудовской Аравии в результате дождей погибли 35 человек

Число погибших в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений в Саудовской Аравии выросло до 35 человек, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

По заявлению Главного управления гражданской обороны Саудовской Аравии, человеческие жертвы были зафиксированы в десяти различных регионах королевства. Наибольшее число людей погибло от дождей в Мекке - одиннадцать человек.

В большинстве случаев причиной гибели людей становились паводки, удары током в местах подтоплений и обрушение зданий.

Также спасатели эвакуировали более четырех тысяч человек из пострадавших от наводнений районов.


Опубликовано:22 Ноябрь, 2018  18:34, ]]>Печать]]>
 
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