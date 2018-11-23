Франция запретила въезд 18 подданным Саудовской Аравии из-за дела Кашикчи

Французские власти ввели запрет на въезд в страну для 18 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джемаля Кашикчи.

Как передает Islam.az, об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на МИД Франции.

"Убийство Джемаля Кашикчи является чрезвычайно тяжким преступлением, которое стало одновременно посягательством на свободу прессы и основные права человека", - отметили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Представители МИД подчеркнули, что санкции могут быть в дальнейшем распространены на других фигурантов этого дела по мере продвижения расследования.