Эр-Рияд прогнозирует слабый спрос на нефть в январе

Саудовская Аравия ожидает слабый спрос на нефть в январе и будет реагировать соответствующим образом, чтобы не допустить ее избытка на рынке.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

"Как вы знаете, Иран получил разрешение на экспорт... Поэтому спрос на саудовскую нефть в январе будет еще ниже, - приводит слова аль-Фалеха агентство Reuters. - Мы не будем продавать нефть, в которой не нуждаются наши клиенты <...> Ни в чьих интересах создавать такой переизбыток, который мы наблюдали несколько лет назад".

Ранее американские власти ввели санкции на экспорт иранской нефти, однако одновременно разрешили восьми странам, включая Индию и Китай, покупать у ИРИ нефть в течение 180 дней.