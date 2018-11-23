ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Может ли женщина выполнять намаз с непокрытой головой, когда ее не могут видеть намахрамы? Может ли женщина выполнять намаз с непокрытой головой, когда ее не могут видеть намахрамы?
Бразильский пилот принял ислам за штурвалом авиалайнера (Видео) Бразильский пилот принял ислам за штурвалом авиалайнера (Видео)
Почему некоторые молитвы не претворяются в жизнь? Почему некоторые молитвы не претворяются в жизнь?
Отмечается неделя мавлида Пророка Мухаммада (с) Отмечается неделя мавлида Пророка Мухаммада (с)
Каково расстояние, преодолев которое человек имеет право выполнять намаз укороченно и не соблюдать пост? Каково расстояние, преодолев которое человек имеет право выполнять намаз укороченно и не соблюдать пост?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Ноя.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Новости » Новости по миру

Новая атака Израиля на иранских военных в Сирии

Накануне вечером арабское онлайн-издание Step News Agency сообщило, что некий самолет, предположительно израильский, атаковал цель недалеко от Дэйр эз-Зора (восток Сирии), пишет NEWSru.co.il.

Согласно информации, в результате удара по цели между населенными пунктами Аль-Мерайя и Аль-Мухасан, неподалеку от военного аэродрома, есть погибшие. Предположительно, целью была штаб-квартира иранских военных или одного из проиранских ополчений, говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля пока не комментирует эту информацию.

NEWSru.co.il отмечает, что удары по целям в районе Дэйр эз-Зора обычно наносят ВВС западной коалиции, а не Израиля.


Опубликовано:23 Ноябрь, 2018  12:38, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
23 Ноябрь, 2018
В Казахстане появились «магазины честности»
23 Ноябрь, 2018
Эр-Рияд прогнозирует слабый спрос на нефть в январе
23 Ноябрь, 2018
Франция запретила въезд 18 подданным Саудовской Аравии из-за дела Кашикчи
22 Ноябрь, 2018
Тбилисский суд оставил в силе заочный арест Саакашвили
22 Ноябрь, 2018
В Саудовской Аравии в результате дождей погибли 35 человек

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
23 Ноябрь, 2018
В Казахстане появились «магазины честности»
23 Ноябрь, 2018
Новая атака Израиля на иранских военных в Сирии
23 Ноябрь, 2018

В хадисах утверждается, что бедняки превыше богатых и Аллах их любит больше. В чем причина этого? Ислам в вопросах
23 Ноябрь, 2018
Эр-Рияд прогнозирует слабый спрос на нефть в январе
23 Ноябрь, 2018

Франция запретила въезд 18 подданным Саудовской Аравии из-за дела Кашикчи
22 Ноябрь, 2018
Тбилисский суд оставил в силе заочный арест Саакашвили
22 Ноябрь, 2018

В Саудовской Аравии в результате дождей погибли 35 человек
22 Ноябрь, 2018
Граждане Сирии заочно арестованы по делу об убийстве российского пилота Су-24
22 Ноябрь, 2018
Израильские военные задержали 20 палестинцев
22 Ноябрь, 2018

Суд Турции приговорил 74 военных к пожизненному заключению
22 Ноябрь, 2018

А вы видели Пророка? Давайте мы вам Его опишем
22 Ноябрь, 2018

Каково расстояние, преодолев которое человек имеет право выполнять намаз укороченно и не соблюдать пост? Ислам в вопросах
22 Ноябрь, 2018
Военным США разрешили открывать огонь по мигрантам
22 Ноябрь, 2018

Президент Турции: Джордж Сорос разрушает государства
21 Ноябрь, 2018

Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию
21 Ноябрь, 2018
Саудовская Аравия увеличила добычу нефти до рекордного уровня
21 Ноябрь, 2018
Турция передала США список 84 членов FETÖ
21 Ноябрь, 2018

Трамп: Наследный принц мог знать об убийстве Кашикчы
21 Ноябрь, 2018

Сколько было сподвижников у Пророка (с)? Ислам в вопросах
21 Ноябрь, 2018

В Турции признали невозможной отмену сделки с Россией о покупке С-400
21 Ноябрь, 2018
Обнародован рейтинг самых опасных стран на Земле
20 Ноябрь, 2018

Башар Асад принял участие в джамаат-намазе по случаю мовлуда Пророка (с)
20 Ноябрь, 2018
ООН призвала Израиль предотвратить резкое обострение обстановки в секторе Газа
20 Ноябрь, 2018
В секторе Газа ранены 25 палестинцев
20 Ноябрь, 2018

Члены королевской семьи выступили против наследования Мухаммедом бен Салманом трона
20 Ноябрь, 2018

Взрыв в жилом доме в Гяндже: погибло 3 человека
20 Ноябрь, 2018

Отмечается неделя мавлида Пророка Мухаммада (с)
20 Ноябрь, 2018
Чавушоглу и Гутерреш обсудили дело Кашикчы
20 Ноябрь, 2018

Исполняется 27 лет со дня трагедии близ села Гаракенд
19 Ноябрь, 2018

Бразильский пилот принял ислам за штурвалом авиалайнера Видео
19 Ноябрь, 2018
Рождественский персонаж обвинен в расизме
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com