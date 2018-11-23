Новая атака Израиля на иранских военных в Сирии

Накануне вечером арабское онлайн-издание Step News Agency сообщило, что некий самолет, предположительно израильский, атаковал цель недалеко от Дэйр эз-Зора (восток Сирии), пишет NEWSru.co.il.

Согласно информации, в результате удара по цели между населенными пунктами Аль-Мерайя и Аль-Мухасан, неподалеку от военного аэродрома, есть погибшие. Предположительно, целью была штаб-квартира иранских военных или одного из проиранских ополчений, говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля пока не комментирует эту информацию.

NEWSru.co.il отмечает, что удары по целям в районе Дэйр эз-Зора обычно наносят ВВС западной коалиции, а не Израиля.