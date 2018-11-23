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Новости » Новости по миру

Комплексы С-300 нарушили планы Израиля в Сирии

Израильская газета Haaretz отмечает, что Израиль не прекратил авиаудары по объектам в Сирии, однако, по его мнению, из-за России возникли определённые сложности.

Отмечается, что более агрессивным стал тон общения по горячей линии, которая создавалась для предотвращения инцидентов в воздухе между Израилем и Россией, а российская авиация и системы ПВО в Сирии стали работать гораздо активнее, передает Islam.az со ссылкой на Лайф.

Ранее израильский депутат, член комиссии кнессета по внешней политике и обороне Ксения Светлова заявила, что израильская авиация не совершала боевых вылетов в сторону Сирии после появления в республике российских комплексов С-300. Американские СМИ, в свою очередь, отметили, что израильские лётчики всерьёз опасаются полётов в зоне контроля российских средств ПВО.


Опубликовано:23 Ноябрь, 2018  17:15, ]]>Печать]]>
 
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