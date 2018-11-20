ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Может ли женщина выполнять намаз с непокрытой головой, когда ее не могут видеть намахрамы? Может ли женщина выполнять намаз с непокрытой головой, когда ее не могут видеть намахрамы?
Бразильский пилот принял ислам за штурвалом авиалайнера (Видео) Бразильский пилот принял ислам за штурвалом авиалайнера (Видео)
Отмечается неделя мовлуда Пророка Мухаммада (с) Отмечается неделя мовлуда Пророка Мухаммада (с)
Каково расстояние, преодолев которое человек имеет право выполнять намаз укороченно и не соблюдать пост? Каково расстояние, преодолев которое человек имеет право выполнять намаз укороченно и не соблюдать пост?
Почему некоторые молитвы не претворяются в жизнь? Почему некоторые молитвы не претворяются в жизнь?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Ноя.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Новости » Новости по стране

Предотвращена незаконная религиозная деятельность в Сумгайыте

Сумгайытское городское управление Службы государственной безопасности, Управление полиции города Сумгайыт министерства внутренних дел и Сумгайытский отдел Государственного комитета по работе с религиозными образованиями провели совместный осмотр с целью предотвращения незаконной религиозной деятельности.

Об этом сообщили в Госкомитете.

Сообщается, что был проведен осмотр дачного участка, принадлежащего гражданину Азербайджана Эльчину Совет оглу Гусейнову, и расположенного по адресу улица Чинарлы ,1886, дачный массив поселка Новханы.

В результате выявлена незаконная религиозная деятельность.

По факту в административном порядке составлен протокол и передан в суд.


Опубликовано:23 Ноябрь, 2018  18:47, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
20 Ноябрь, 2018
Исполняется 27 лет со дня трагедии близ села Гаракенд
15 Ноябрь, 2018
Назначен новый глава Исполнительной власти Баку
12 Ноябрь, 2018
В Шабрани "изгнатели джиннов" забили насмерть психбольного
12 Ноябрь, 2018
В Азербайджане отмечается День Конституции
16 Октябрь, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 29 раз за сутки

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
23 Ноябрь, 2018

Какие желательные деяния следует совершать в день Мовлуда?
23 Ноябрь, 2018

Трамп: Я благодарен себе за большие перемены в США
23 Ноябрь, 2018
Предотвращена незаконная религиозная деятельность в Сумгайыте
23 Ноябрь, 2018
Комплексы С-300 нарушили планы Израиля в Сирии
23 Ноябрь, 2018

В Афганистане в мечети произошел взрыв, погибли 26 человек
23 Ноябрь, 2018
Около 40 человек были убиты в результате двух взрывов в Пакистане
23 Ноябрь, 2018
В Казахстане появились «магазины честности»
23 Ноябрь, 2018
Новая атака Израиля на иранских военных в Сирии
23 Ноябрь, 2018

В хадисах утверждается, что бедняки превыше богатых и Аллах их любит больше. В чем причина этого? Ислам в вопросах
23 Ноябрь, 2018
Эр-Рияд прогнозирует слабый спрос на нефть в январе
23 Ноябрь, 2018

Франция запретила въезд 18 подданным Саудовской Аравии из-за дела Кашикчи
22 Ноябрь, 2018
Тбилисский суд оставил в силе заочный арест Саакашвили
22 Ноябрь, 2018

В Саудовской Аравии в результате дождей погибли 35 человек
22 Ноябрь, 2018
Граждане Сирии заочно арестованы по делу об убийстве российского пилота Су-24
22 Ноябрь, 2018
Израильские военные задержали 20 палестинцев
22 Ноябрь, 2018

Суд Турции приговорил 74 военных к пожизненному заключению
22 Ноябрь, 2018

А вы видели Пророка? Давайте мы вам Его опишем
22 Ноябрь, 2018

Каково расстояние, преодолев которое человек имеет право выполнять намаз укороченно и не соблюдать пост? Ислам в вопросах
22 Ноябрь, 2018
Военным США разрешили открывать огонь по мигрантам
22 Ноябрь, 2018

Президент Турции: Джордж Сорос разрушает государства
21 Ноябрь, 2018

Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию
21 Ноябрь, 2018
Саудовская Аравия увеличила добычу нефти до рекордного уровня
21 Ноябрь, 2018
Турция передала США список 84 членов FETÖ
21 Ноябрь, 2018

Трамп: Наследный принц мог знать об убийстве Кашикчы
21 Ноябрь, 2018

Сколько было сподвижников у Пророка (с)? Ислам в вопросах
21 Ноябрь, 2018

В Турции признали невозможной отмену сделки с Россией о покупке С-400
21 Ноябрь, 2018
Обнародован рейтинг самых опасных стран на Земле
20 Ноябрь, 2018

Башар Асад принял участие в джамаат-намазе по случаю мовлуда Пророка (с)
20 Ноябрь, 2018
ООН призвала Израиль предотвратить резкое обострение обстановки в секторе Газа
20 Ноябрь, 2018
В секторе Газа ранены 25 палестинцев
20 Ноябрь, 2018

Члены королевской семьи выступили против наследования Мухаммедом бен Салманом трона
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com