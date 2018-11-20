Предотвращена незаконная религиозная деятельность в Сумгайыте

Сумгайытское городское управление Службы государственной безопасности, Управление полиции города Сумгайыт министерства внутренних дел и Сумгайытский отдел Государственного комитета по работе с религиозными образованиями провели совместный осмотр с целью предотвращения незаконной религиозной деятельности.

Об этом сообщили в Госкомитете.

Сообщается, что был проведен осмотр дачного участка, принадлежащего гражданину Азербайджана Эльчину Совет оглу Гусейнову, и расположенного по адресу улица Чинарлы ,1886, дачный массив поселка Новханы.

В результате выявлена незаконная религиозная деятельность.

По факту в административном порядке составлен протокол и передан в суд.