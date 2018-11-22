Какие желательные деяния следует совершать в день Мовлуда?

17-ое раббиульаввала (25 ноября) день Мовлуда Его Светлости Пророка Мухаммада (с) и шестого Имама Джафара Садига (а).

Этот день считается одним из досточтимых по мусульманской традиции. В этот день желательно проводить с чувством праздника, проводить мероприятия по дню Мовлуда, радоваться и радовать других. В день Мовлуда считается савабом посещать своих братьев по вере, в особенности родственников, вcпомнить о нуждающихся и помочь им, давать милостыню, делать добро.

В этот день с утра нужно совершить полное омовение с желательным намерением.

Затем, как указано в преданиях, желательно держать в этот день орудж-пост.

Еще имеются предания о желательном намазе в этот день. Этот намаз совершается сразу после восхода Солнца и состоит из двух ракатов. В каждом ракате после суры "Фатиха" читается 10 раз сура "Гадр" и 10 раз "Ихлас".

У кого есть возможность - в этот день посещают мечеть Пророка, а у кого нет на то возможности, могут прямо у себя дома посылать салам Пророку (самый короткий вариант для незнающих: "Ассаламу аллейка, Йа Расулуллах! Ассаламу аллейка ва аля Ахли Бейтика ат-таййибина, ат-тахирин!").