Сегодня мовлуд Имама Джафара Садыка (а)

Сегодня, в 17 день месяца Рабиуль-авваль, отмечается мовлуд (день рождения) 6-го имама мусульман – Имама Джафара Садыка (а).

Имам родился в 83 году по хиджре в Медине, был отравлен по приказу аббасидского халифа Мансура и стал шахидом в 25 день месяца Шавваль в 148 году по хиджре. Ему было 34 года, когда стал шахидом отец – Имам Багир (а).

Начиная с того момента, в течение 31 года он был имамом мусульман, прилагал все усилия, чтобы донести истинную суть Корана до человечества. В результате неимоверного героизма и терпения, имам смог учредить в Медине огромный для тех времен учебный центр. Со всех концов света люди съезжались в Медину, чтобы воспользоваться возможностью поучиться у имама. Они получали информацию не только об истинном Исламе, а также о мирских науках. В разное время у имама было 4 тысячи учеников. Он выпестовал очень много видных ученых в различных областях науки.

Жизнь Имама Джафара Садыка (а) – категорический ответ тем, кто выдвигает бредовые идеи антинаучной доктрины Ислама. Имам Джафар Садык (а) приложил очень много усилий для воплощения в жизнь тезисов Ислама, завещаний Пророка (с). И не случайно, что шиизм также называют джафаризмом, а шиитов – джафаритами.

В этот знаменательный день поздравляем всех мусульман мира с мовлудом Имама Джафара Садыка (а)!